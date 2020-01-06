Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео 6 января провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Отмечается, что был обсужден перенос поездки Помпео в Украину. Кроме того, говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

"Госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на американское посольство в Багдаде. Помпео еще раз подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности, и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.

Напомним, 1 января стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.