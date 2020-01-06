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Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту в Україну

Новини » Політика     06.01.2020 - 23:38
Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту в Україну
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Розмова відбулася 6 січня

Держсекретар США Майк Помпео 6 січня провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Зазначається, що було обговорено перенесення поїздки Помпео в Україну. Крім того, говорили про ситуацію на Близькому Сході.

"Держсекретар подякував за засудження Україною нападу на американське посольство в Багдаді. Помпео ще раз підтвердив сильну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності та підкреслив довготермінове стратегічне партнерство", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.

Нагадаємо, 1 січня стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео відклав свій візит до України, який був запланований на 3 і 4 січня, в зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

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