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Помпео обеспокоен намерениями Китая купить украинский "Мотор Сич"

Автор: Надежда Собенко

США обеспокоены в связи с планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич". Глава госдепа США Майк Помпео назвал инвестиции Китая "злонамеренными".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Помпео сделал это заявление сделал 26 августа во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, "Мотор Сич" - один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники.

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Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили события в Белоруссии, а также эпидемиологическую ситуацию на Украине.

Лишь в декабре прошлого года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 г. свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".

группа китайских инвесторов еще в 2016 г. приобрела корпоративные права этого предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сич".

По словам Шмыгаля, вопрос продажи "Мотор Сич" рассмотрят в суде.

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