Помпео назвал успешной политику США относительно Украины

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США относительно Украины является четкой и успешной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Соответствующее заявление Помпео сделал на пресс-конференции 26 ноября. В то же время он отметил, что в вопросах, которые касаются Украины, остается много вызовов.

"Наша политика в отношении Украины была четкой и мы внедряли ее успешно. Остается много вызовов: россияне все еще остаются на Донбассе, президент Украины все еще работает над проблемами с коррупцией, которые эта страна имеет много лет; Госдеп работает над этим более чем полтора года и мы продолжим работать. Все действия, которые я сделал и делаю - направлены на достижение этой цели", - заявил Помпео.

Ранее Помпео заявлял, что доволен работой экс-посла страны в Киеве Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. По его словам, каждый из дипломатов двигался в направлении надлежащей политики в отношении Украины.

РБК-Украина писало, что временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор во время открытых слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа заявил, что в США существовало два канала внешней политики в отношении Украины.