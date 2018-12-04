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Помпео назвал неоправданной критику ЕС в адрес США

Новости » Политика    04.12.2018 - 20:31
Помпео назвал неоправданной критику ЕС в адрес США
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

Помпео заверил, что США ведут "строительство нового либерального порядка, который предотвращает войны и приводит к большему процветанию всех"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что критические высказывания, звучащие в Европе по поводу американской политики, не имеют под собой оснований. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Помпео заверил, что США ведут "строительство нового либерального порядка, который предотвращает войны и приводит к большему процветанию всех".

"Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы не действуем в интересах мирового сообщества. Это просто неверно", - отметил он.

"Он (Трамп, - ред.) возвращает США традиционную центральную роль лидера в мире", - уточнил он.

Отметим, ранее администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

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