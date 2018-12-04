Помпео назвав невиправдану критику ЄС на адресу США

Помпео запевнив, що США ведуть "будівництво нового ліберального порядку, який запобігає війні і призводить до більшого процвітання всіх"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що критичні висловлювання, які лунають в Європі з приводу американської політики, не мають під собою підстав. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Помпео запевнив, що США ведуть "будівництво нового ліберального порядку, який запобігає війні і призводить до більшого процвітання всіх".

"Навіть наші європейські друзі іноді кажуть, що ми не діємо в інтересах світового співтовариства. Це просто неправильно", - зазначив він.

"Він (Трамп, - ред.) повертає США традиційну центральну роль лідера в світі", - уточнив він.

Зазначимо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.