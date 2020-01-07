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Помпео назвав ліквідацію Сулеймані "правильним рішенням"

Новини » Політика     07.01.2020 - 17:50
Помпео назвав ліквідацію Сулеймані "правильним рішенням"
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Помпео спростував, що іранський генерал відвідував Ірак з дипломатичною місією

Державний секретар США Майк Помпео вважає ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані "правильним рішенням". Про це він заявив на брифінгу в Держдепі.

Зокрема, на прес-конференції Помпео виступив на захист ліквідації Сулеймані і назвав її "правильним рішенням". Він також спростував заяви Тегерана про те, що генерал перебував в Іраку з дипломатичною місією.

"Хто-небудь вірить, що Сулеймані перебував там з місією по встановленню миру? Ми знаємо, що це неправда", - зазначив він і додав, що заяви офіційних осіб Ірану є нічим іншим, як пропагандою.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще семеро осіб. За даними Washington Post, одним з головних прихильників операції був Майк Помпео. А президент США Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

Зазначимо, Вища рада національної безпеки Ірану вже розробила 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранМайк Помпео
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