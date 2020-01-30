Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео считает китайскую Коммунистическую партию одной из основных угроз нынешнего времени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Хотя мы все еще должны быть чрезвычайно бдительными в отношении террора... Коммунистическая партия Китая представляет центральную угрозу нашего времени", - заявил Помпео.

По словам госсекретаря, "Соединенные Штаты и их союзники должны владеть необходимой военной и технологической мощью для обеспечения того, чтобы в текущем веке правили западные демократические принципы".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 15 января США и Китай подписали первую часть торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Одновременно с тем Соединенные Штаты в этом году планируют начать процесс переориентации войск заграницей в связи с вызовами со стороны Китая и России.