Помпео назвав Компартію Китаю "центральною загрозою нашого часу"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео вважає китайську Комуністичну партію одною із головних загроз нинішнього часу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Хоча ми все ще повинні бути надзвичайно пильними щодо терору... Комуністична партія Китаю представляє центральну загрозу нашого часу", - заявив Помпео.

За словами держсекретаря, "Сполучені Штати та їх союзники повинні володіти необхідною військової і технологічною міццю для забезпечення того, щоб у поточному столітті правили західні демократичні принципи".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 15 січня США і Китай підписали першу частину торгової угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

Одночасно з тим Сполучені Штати в цьому році планують почати процес переорієнтації військ закордоном у зв'язку з викликами з боку Китаю та Росії.