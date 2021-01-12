Помпео назвал Иран новой базой для "Аль-Каиды"

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обвинил Иран в связях с террористической организацией "Аль-Каида". По словам Помпео, террористы разместили в Иране свою новую базу.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Во время пресс-конференции в Вашингтоне Помпео напомнил об убийстве террориста "Аль-Каиды" Абу Мухаммада аль-Масри, которого обвиняли в причастности к подрывам двух посольств США в Африке в 1998 году.

Террориста, по сообщениям СМИ, убили в Иране, однако Тегеран эту информацию отрицал, подчеркивая, что на его территории нет боевиков "Аль-Каиды".

"Присутствие Аль-Масри на территории Ирана указывает на причину, по которой мы здесь сегодня собрались. В "Аль-Каиды" есть новая база: это Исламская Республика Иран", - сказал Помпео.

Однако госсекретарь не привел никаких доказательств того, что на территории Ирана действительно размещена база террористов "Аль-Каиды".

Напомним, в ноябре прошлого года Украина присоединилась к санкциям ЕС против террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Добавим, в октябре 2020 года на территории Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри.