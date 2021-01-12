Помпео планирует обвинить Иран в связях с "Аль-Каидой", - Reuters

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует сегодня, 12 января, обвинить Иран в связях с террористической организацией "Аль-Каида". Якобы Иран предоставил убежище лидерам террористов и оказал им поддержку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В своем выступлении Помпео может сослаться на рассекреченную информацию относительно ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды", которая произошла в Тегеране в августе 2020 года.

Ранее об убийстве одного из лидеров "Аль-Каиды" Абу Мухаммада аль-Масри в ноябре сообщила газета The New York Times. По ее информации, операцию по ликвидации террориста провели израильские спецслужбы по указанию США. При этом Иран такую информацию опроверг, заявив, что на территории страны нет террористов. Аль-Масри обвинялся в организации взрывов в 1998 году двух посольств США в Африке.

Такое заявление Помпео планирует сделать за восемь дней до передачи власти новой администрации США во главе с президентом Джо Байденом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мали в ноябре 2020 года был также ликвидирован один из главарей террористической организации "Аль-Каида" Баха Аг Мусса.

Также сообщалось, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каиды".