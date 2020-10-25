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В Афганистане ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды"

Газни, Воскресенье 25 октября 2020 00:26
В Афганистане ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды"
Фото: боевики "Аль-Каиды" (businessinsider.com)
Автор: Артур Родивилов

Силы безопасности Афганистана в провинции Газни ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри. Он значился в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности страны.

Вашингтон обвинял Мухсина аль-Масри в материальной поддержке иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан.

Накануне в Афганистане возле местного отделения полиции в провинции Гор взорвался автомобиль. В результате инцидента по меньшей мере 14 человек погибли, еще 119 - получили ранения.

Напомним, в конце февраля "Аль-Каида" подтвердила ликвидацию своего основателя в Йемене.

В июне был ликвидирован лидер "Аль-Каиды" в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена.

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