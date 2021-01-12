ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Помпео назвав Іран новою базою для "Аль-Каїди"

Вашингтон, Вівторок 12 січня 2021 18:14
Помпео назвав Іран новою базою для "Аль-Каїди"
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео звинуватив Іран у зв'язках з терористичною організацією "Аль-Каїда". За словами Помпео, терористи розмістили в Ірані свою нову базу.

Про це повідомило агентство Reuters.

Під час пресконференції у Вашингтоні Помпео нагадав про вбивство терориста "Аль-Каїди" Абу Мухаммада аль-Масрі, якого звинувачували у причетності до підривів двох посольств США в Африці в 1998 році.

Терориста, за повідомленнями ЗМІ, вбили в Ірані, однак Тегеран цю інформацію заперечував, наголошуючи, що на його території немає бойовиків "Аль-Каїди".

"Присутність Аль-Масрі на території Ірану вказує на причину, через яку ми тут зібралися сьогодні. В "Аль-Каїди" є нова база: це Ісламська Республіка Іран", - сказав Помпео.

Однак держсекретар не привів жодних доказів того, що на території Ірану дійсно розміщена база терористів "Аль-Каїди".

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна приєдналася до санкцій ЄС проти терористичних організацій "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Додамо, у жовтня 2020 року на території Афганістану ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мухсіна аль-Масрі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ІранАль-КаїдаМайк Помпео

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся