Помпео назвав Іран новою базою для "Аль-Каїди"

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео звинуватив Іран у зв'язках з терористичною організацією "Аль-Каїда". За словами Помпео, терористи розмістили в Ірані свою нову базу.

Про це повідомило агентство Reuters.

Під час пресконференції у Вашингтоні Помпео нагадав про вбивство терориста "Аль-Каїди" Абу Мухаммада аль-Масрі, якого звинувачували у причетності до підривів двох посольств США в Африці в 1998 році.

Терориста, за повідомленнями ЗМІ, вбили в Ірані, однак Тегеран цю інформацію заперечував, наголошуючи, що на його території немає бойовиків "Аль-Каїди".

"Присутність Аль-Масрі на території Ірану вказує на причину, через яку ми тут зібралися сьогодні. В "Аль-Каїди" є нова база: це Ісламська Республіка Іран", - сказав Помпео.

Однак держсекретар не привів жодних доказів того, що на території Ірану дійсно розміщена база терористів "Аль-Каїди".

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна приєдналася до санкцій ЄС проти терористичних організацій "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Додамо, у жовтня 2020 року на території Афганістану ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мухсіна аль-Масрі.