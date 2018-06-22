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Помпео намерен "как можно скорее" встретиться с руководством КНДР

НовостиПолитика    22.06.2018 - 03:20
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

Целью ближайшей встречи является реализация договоренностей, достигнутых в ходе саммита Трампа с Ким Чен Ыном

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео намерен "как можно скорее" встретиться с представителями правительства Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

Целью встречи госсекретаря с руководством КНДР она назвала реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Когда именно может состояться встреча, пока неизвестно.

"Госсекретарь Помпео встретится и поговорит с ними как можно скорее. На данный момент мы не можем назвать даты каких-либо встреч или поездок", - сказала представитель Госдепа.

Нойерт добавила, что контакты с северокорейским правительством не прекращаются с саммита.

Напомним, ранее Помпео заявил, что санкции против Северной Кореи останутся в силе до полной денуклеаризации.

 

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Теги публикации: КНДР, встреча, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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