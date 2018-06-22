Помпео намерен "как можно скорее" встретиться с руководством КНДР

Целью ближайшей встречи является реализация договоренностей, достигнутых в ходе саммита Трампа с Ким Чен Ыном

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео намерен "как можно скорее" встретиться с представителями правительства Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

Целью встречи госсекретаря с руководством КНДР она назвала реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Когда именно может состояться встреча, пока неизвестно.

"Госсекретарь Помпео встретится и поговорит с ними как можно скорее. На данный момент мы не можем назвать даты каких-либо встреч или поездок", - сказала представитель Госдепа.

Нойерт добавила, что контакты с северокорейским правительством не прекращаются с саммита.

Напомним, ранее Помпео заявил, что санкции против Северной Кореи останутся в силе до полной денуклеаризации.