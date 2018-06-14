Санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации, - Помпео

Помпео заявил, что США намерены добиться полной денуклеаризации КНДР

Санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

"Позиция президента Трампа была невероятно ясна в отношении последовательности денуклеаризации и освобождения от санкций. Мы собираемся добиться полной денуклеаризации; только тогда будет освобождение от санкций", - сказал Помпео.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что для полного разоружения Северной Корее потребуется несколько лет. Он также отмечал, что ожидается, что основной этап ядерного разоружения КНДР завершится в 2020 году.

Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.