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Санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации, - Помпео

НовостиПолитика    14.06.2018 - 14:42
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Помпео заявил, что США намерены добиться полной денуклеаризации КНДР

Санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

"Позиция президента Трампа была невероятно ясна в отношении последовательности денуклеаризации и освобождения от санкций. Мы собираемся добиться полной денуклеаризации; только тогда будет освобождение от санкций", - сказал Помпео.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что для полного разоружения Северной Корее потребуется несколько лет. Он также отмечал, что ожидается, что основной этап ядерного разоружения КНДР завершится в 2020 году.

Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, ядерное оружие, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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