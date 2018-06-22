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Помпео має намір "якомога швидше" зустрітися з керівництвом КНДР

НовиниПолітика    22.06.2018 - 03:20
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

Метою найближчої зустрічі є реалізація домовленостей, досягнутих під час саміту Трампа з Кім Чен Ином

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео має намір "якомога швидше" зустрітися з представниками уряду Північної Кореї (КНДР). Про це повідомила офіційний представник Держдепу Гізер Ноєрт, передає Reuters.

Метою зустрічі держсекретаря з керівництвом КНДР вона назвала реалізацію домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Коли саме може відбутися зустріч, поки невідомо.

"Держсекретар Помпео зустрінеться і поговорить з ними якомога швидше. Наразі ми не можемо назвати дати будь-яких зустрічей або поїздок", - сказала представник Держдепу.

Ноєрт додала, що контакти з північнокорейським урядом не припиняються з часу саміту.

Нагадаємо, раніше Помпео заявив, що санкції проти Північної Кореї залишаться в силі до повної денуклеаризації.

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Теги публікації: КНДР, встреча, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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