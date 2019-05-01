Помпео не исключает военных действий США в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео во время телевизионного интервью заявил, что Соединенные Штаты могут использовать военные действия для того, что бы остановить продолжающиеся беспорядки по всей Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помпео заявил, что если военное вмешательство будет тем, что необходимо, то США пойдут на этот шаг.

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Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США в ответ на заявления о том, что он уже был готов 1 мая покинуть страну на фоне массовых протестов.

Напомним, Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против режима Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции напомнил, что его соратники сообщат информацию о том, где состоятся митинги, целью этих мероприятий он называет "прекращение узурпации".