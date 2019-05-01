Помпео не виключає військових дій США у Венесуелі

Державний секретар США Майк Помпео під час телевізійного інтерв'ю заявив, що Сполучені Штати можуть використовувати військові дії для того, що б зупинити триваючі заворушення по всій Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Помпео заявив, що якщо військове втручання буде тим, що необхідно, то США підуть на цей крок.

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Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США у відповідь на заяви про те, що він вже був готовий 1 травня покинути країну на тлі масових протестів.

Нагадаємо, Гуайдо закликав не припиняти акції протесту проти режиму Мадуро. Лідер венесуельської опозиції нагадав, що його соратники повідомлять інформацію про те, де відбудуться мітинги, метою цих заходів він називає "припинення узурпації".