Помпео и глава МИД Турции обсудили процесс мирного урегулирования ситуации в Ливии

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования ситуации в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Помпео в Twitter.

По его словам, он и Чавушлогу согласились о необходимости официального прекращения огня и надежных механизмов контроля.

"Сегодня в Берлине мы с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушлогу обсудили мирный процесс в Ливии. Мы согласились друг с другом о необходимости официального прекращения огня и надежных механизмов контроля", - написал он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на закрепление режима прекращения огня в Ливии после Берлинской конференции. Эрдоган подчеркнул, что Турция ожидает достижения политического решения конфликта в Ливии.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил участие главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Берлинской конференции по Ливии.