Турция надеется, что саммит в Берлине закрепит режим прекращения огня в Ливии

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Эрдоган считает Берлинскую конференцию важным шагом к разрешению ситуации в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Берлинская конференция поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По словам Эрдогана, конференция в Берлине, которая состоится сегодня, 19 января, является важным шагом к установлению режима прекращения огня в Ливии.

"Мы считаем саммит в Берлине важным шагом к закреплению режима прекращения огня и достижению политического решения", - заявил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не имеет никакой информации относительно проекта итогового документа, который планируется принять на Берлинской конференции по разрешению ситуации в Ливии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил участие главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Берлинской конференции по Ливии. Сарадж и Хафтар являются сторонами военного конфликта в Ливии.

Также РБК-Украина писало, что по итогам переговоров между сторонами конфликта в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве, Хафтар отказался подписывать документ о прекращении огня.