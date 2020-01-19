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Италия призвала ввести санкции против "спонсоров" войны в Ливии

Новости » Политика     19.01.2020 - 14:17
Италия призвала ввести санкции против "спонсоров" войны в Ливии
Фото: Луиджи Ди Майо (из открытых источников)

Италия также принимает участие в Берлинской конференции по Ливии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на полях Берлинской конференции призвал ввести ужесточенные санкции в отношении тех, кто способствует продолжению войны в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Messaggero.

По словам главы итальянского МИД, необходимо создать механизм санкций в отношении так называемых "спонсоров" военного конфликта в Ливии. В частности, Ди Майо предложил обеспечить полное соблюдение санкций, предусмотренных за нарушение эмбарго ООН.

"Необходимо работать над механизмом санкций в отношении тех, кто продолжает питать войну в Ливии. На данный момент санкции предусмотрены (за нарушение - ред.) эмбарго ООН (на поставки оружия - ред.), но нужно обеспечить их полное соблюдение, начав с жесткого контроля. Крайне важно также исключить все внешнее влияние на развитие ситуации ", - указал он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на закрепление режима прекращения огня в Ливии после Берлинской конференции. Эрдоган подчеркнул, что Турция ожидает достижения политического решения конфликта в Ливии.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил участие главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Берлинской конференции по Ливии.

Турция надеется, что саммит в Берлине закрепит режим прекращения огня в Ливии Маас подтвердил участие Хафтара и Сараджа в саммите по Ливии
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