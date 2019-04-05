Помпео и Фриланд обсудили ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд обсудил вопрос обязательств НАТО, ситуацию в Венесуэле, и план действий по Ирану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Как сообщается, собеседники отметили важность поддержки обязательств НАТО, в том числе по разделению бремени.

Они таке обсудили ситуацию в Венесуэле, и американский госсекретарь выразил признательность Канаде за постоянную поддержку временного президента этой страны Хуана Гуайдо.

Кроме того, Помпео и Фриланд согласовали совместную работу в вопросе усиления давления на правительство Ирана из-за его дестабилизирующего воздействия на регион Ближнего Востока.

Напомним, ранее Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться для противодействия новым угрозам, включая растущую агрессию со стороны России, стратегическую конкуренцию с Китаем и миграцию.

Отметим, в новой стратегии национальной обороны США Китай и Россия занимают центральное место.

Так, начало саммита было посвящено обсуждению способов сдерживания России, в частности в Черном море.

Кроме того, глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву освободить задержанные суда и их экипажи.