Помпео і Фріланд обговорили ситуацію у Венесуелі

Державний секретар США Майкл Помпео на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд обговорив питання зобов'язань НАТО, ситуацію у Венесуелі, і план дій щодо Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Як повідомляється, співрозмовники відзначили важливість підтримки зобов'язань НАТО, в тому числі з розділення тягаря.

Вони також обговорили ситуацію в Венсуелі, і американський держсекретар висловив вдячність Канаді за постійну підтримку тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.

Крім того, Помпео і Фріланд погодили спільну роботу в питанні посилення тиску на уряд Ірану через його дестабілізуючий вплив на регіон Близького Сходу.

Нагадаємо, раніше Помпео закликав союзників по НАТО адаптуватися для протидії новим загрозам, включаючи зростаючу агресію з боку Росії, стратегічну конкуренцію з Китаєм і міграцію.

Зазначимо, у новій стратегії національної оборони США Китай і Росія займають центральне місце.

Так, початок саміту було присвячено обговоренню способів стримування Росії, зокрема в Чорному морі.

Крім того, глава НАТО Йенс Столтенберг закликав Москву звільнити затримані судна та їхні екіпажі.