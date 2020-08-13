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Помпео допустил появление американских военных в Словении

Словения, Четверг 13 августа 2020 23:01
Помпео допустил появление американских военных в Словении
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Его визит в Словении проходит на фоне подготовки вывода военнослужащих из Германии

Словения может оказаться в числе стран, в которые будут направлены американские военные. Это произойдет в рамках их передислокации в Европе.

Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео компании "Радио и телевидение Словении".

Визит Помпео в Словению проходит на фоне подготовки Пентагона к реализации плана по выводу почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и переброски части американских сил в Польшу и другие страны НАТО.

Он поблагодарил Словению за "лидирующую позицию в Европе, когда дело касается НАТО".

"На это пойдет около миллиарда" - напомнил Помпео.

Правительство Словении объявило, что к 2026 году для армии будет выделено 780 миллионов евро, большая часть из которых - на бронетехнику, а также планируется закупка самолета и двух вертолетов.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи военных и переброске части американских солдат в Польшу.

Позже президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше, лидеры подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

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