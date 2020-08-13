ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Помпео допустив появу американських військових в Словенії

Словенія, Четвер 13 серпня 2020 23:01
Помпео допустив появу американських військових в Словенії
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Його проходить на тлі підготовки висновку майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини

Словенія може опинитися в числі країн, які будуть спрямовані американські військові. Це відбудеться в рамках їх передислокацію в Європі.

Про це заявив в четвер держсекретар США Майкл Помпео компанії "Радіо і телебачення Словенії".

Візит Помпео у Словенії проходить на тлі підготовки Пентагону до реалізації плану з виведення майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини і перекидання частини американських сил в Польщу та інші країни НАТО.

Він подякував за Словенію "лідируючу позицію в Європі, коли справа стосується НАТО".

"На це піде близько мільярда" - нагадав Помпео.

Уряд Словенії оголосило, що до 2026 році для армії буде виділено 780 мільйонів євро, більша частина з яких - на бронетехніку, а також планується закупівля літака і двох вертольотів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисячі військових і перекидання частини американських солдатів в Польщі.

Пізніше президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі, лідери підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн у сфері безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Словенияшпионаж
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся