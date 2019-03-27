ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео анонсував спільні з НАТО заходи проти РФ через її агресію щодо України

Новини » Політика    27.03.2019 - 22:59
Помпео анонсував спільні з НАТО заходи проти РФ через її агресію щодо України
Фото: Майк Помпео (Win McNamee / Getty Images)

Держсекретар США вважає, що потрібно зробити більше для України через російську агресію

Державний секретар США Майк Помпео анонсував в найближчому майбутньому спільні з НАТО додаткових заходах щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на слуханнях у Палаті представників Конгресу США в середу, 27 березня, Помпео зазначив, що на наступному тижні Вашингтон відвідають представники країн Північноатлантичного альянсу. Додаткові кроки партнери, за даними Помпео, зроблять, щоб вплинути на Росію у зв'язку з її агресією проти України.

"На наступному тижні, сподіваюся, я зможу оголосити про ще одну серію заходів, які ми спільно зробимо проти Кремля", - зазначив держсекретар США.

Також він визнав, що Вашингтону слід було б зробити більше для вирішення проблем в Україні через вплив Москви.

Нагадаємо, в наступному році в Києві відбудеться засідання Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу (НАТО). А влітку 2019 року у Львові відбудеться міжпарламентський рада Україна-НАТО.

Порошенко заявив, що членство України в НАТО втричі зменшить витрати на оборону НАТО готується до збільшення кількості ядерних ракет РФ в Європі
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України НАТОМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся