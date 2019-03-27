Помпео анонсував спільні з НАТО заходи проти РФ через її агресію щодо України

Фото: Майк Помпео (Win McNamee / Getty Images)

Держсекретар США вважає, що потрібно зробити більше для України через російську агресію

Державний секретар США Майк Помпео анонсував в найближчому майбутньому спільні з НАТО додаткових заходах щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на слуханнях у Палаті представників Конгресу США в середу, 27 березня, Помпео зазначив, що на наступному тижні Вашингтон відвідають представники країн Північноатлантичного альянсу. Додаткові кроки партнери, за даними Помпео, зроблять, щоб вплинути на Росію у зв'язку з її агресією проти України.

"На наступному тижні, сподіваюся, я зможу оголосити про ще одну серію заходів, які ми спільно зробимо проти Кремля", - зазначив держсекретар США.

Також він визнав, що Вашингтону слід було б зробити більше для вирішення проблем в Україні через вплив Москви.

Нагадаємо, в наступному році в Києві відбудеться засідання Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу (НАТО). А влітку 2019 року у Львові відбудеться міжпарламентський рада Україна-НАТО.