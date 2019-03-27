Помпео заявил о новой угрозе со стороны России

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявил, что Россия проводит против Запада "операции влияния"

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя "операции влияния". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст вступительной речи, с которой глава американской дипломатии выступит в среду на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Помпео заявил, что эти операции направленные против США и Запада.

Отметим, слушания в Палате представителей Конгресса будут посвящены бюджетному запросу Госдепартамента на следующий финансовый год, который начнется в США с 1 октября.

"Этот бюджет уделяет первостепенное внимание противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии и содействует дальнейшему укреплению программ Госдепартамента, направленных против тех, кто совершает злонамеренные действия", - говорится в тексте.

Напомним, сенаторы допускают введения новых санкций США против РФ по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США.

Также представители Демократической партии в Конгрессе США выразили требование безотлагательно опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы.