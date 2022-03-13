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Что поможет справиться с бронетанковыми и воздушными угрозами: США выделило Украине 200 млн долларов

Автор: Константин Широкун

США выделяет Украине 200 млн долларов на вооружение. Сообщается, что эти средства пойдут на борьбу с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами с российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госсекретаря США.

США сегодня утвердили четвертую программу по выделению средств в размере 200 миллионов долларов США для дополнительной военной помощи и укрепления обороноспособности Украины. Этот пакет финансовой помощи будет направлен на оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается.

В США также призвали весь мир оказывать Украине гуманитарную помощь, а также поддерживать народ Украины в его борьбе за свою страну посредством обеспечения экономической помощи.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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