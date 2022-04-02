UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С помощью Starlink в Ирпене восстановили мобильную связь

Фото: Starlink развернули во многих украинских городах (starlink.com)
Автор: Илона Свиридова

В освобожденном после нескольких недель боев Ирпене (Киевская область) восстановили мобильную связь. Это удалось сделать с помощью оборудования спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Vodafone Викторию Рубан.

"Благодаря оборудованию Starlink мы смогли поднять связь в Романовке и Ирпене. Лукавить не буду - это не первый в мире кейс конвергенции разных технологий связи (первыми стали японцы месяц назад). Мы - вторые в мире. А по экстриму и скорости реализации - точно первые", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что более полутысячи больниц в Украине получили спутниковый интернет Starlink.

Также РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию для подключения к Starlink.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИрпеньVodafone Group