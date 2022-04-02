С помощью Starlink в Ирпене восстановили мобильную связь

В освобожденном после нескольких недель боев Ирпене (Киевская область) восстановили мобильную связь. Это удалось сделать с помощью оборудования спутникового интернета Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Vodafone Викторию Рубан.
"Благодаря оборудованию Starlink мы смогли поднять связь в Романовке и Ирпене. Лукавить не буду - это не первый в мире кейс конвергенции разных технологий связи (первыми стали японцы месяц назад). Мы - вторые в мире. А по экстриму и скорости реализации - точно первые", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что более полутысячи больниц в Украине получили спутниковый интернет Starlink.
Также РБК-Украина публиковало пошаговую инструкцию для подключения к Starlink.
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