У помощника Байдена подтвердили COVID-19 в Глазго, - СМИ
Помощник президента США Джо Байдена получил положительный тест на COVID-19. Он сопровождал президента США во время поездок по Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили изданию, что помощник Белого дома на прошлой неделе получил положительный результат на коронавирусную инфекцию. Это произошло, когда Байден посетил саммит COP26 по климату в Глазго. Он и еще несколько сотрудников администрации Байдена остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции.
Издание не называет имени помощника президента США, но известно, что он входит в состав Совета национальной безопасности.
Сейчас чиновник находится в Шотландии на карантине и ожидает повторного теста ПЦР. Полагают, что помощник не имел тесных контактов с президентом.
Также известно, что у сотрудников, которые контактировали с помощником президента, отрицательный результат на коронавирус.
Напомним, что мэр Лос-Анджелеса также заболел коронавирусом в Глазго. Сейчас он на изоляции.
Также сообщалось, что в Глазго прокомментировали случаи заболеваемости коронавирусом среди участников. Там сообщили, что правила безопасности соблюдаются.