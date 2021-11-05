У помощника Байдена подтвердили COVID-19 в Глазго, - СМИ

Помощник президента США Джо Байдена получил положительный тест на COVID-19 . Он сопровождал президента США во время поездок по Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили изданию, что помощник Белого дома на прошлой неделе получил положительный результат на коронавирусную инфекцию. Это произошло, когда Байден посетил саммит COP26 по климату в Глазго. Он и еще несколько сотрудников администрации Байдена остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции.

Издание не называет имени помощника президента США, но известно, что он входит в состав Совета национальной безопасности.

Сейчас чиновник находится в Шотландии на карантине и ожидает повторного теста ПЦР. Полагают, что помощник не имел тесных контактов с президентом.

Также известно, что у сотрудников, которые контактировали с помощником президента, отрицательный результат на коронавирус.