На саммите COP26 прокомментировали случаи COVID-19 среди делегаций

Он отметил, что уровень заражения в "голубой зоне" - где собираются переговорщики, наблюдатели, члены НПО и журналисты - значительно ниже, чем в целом в Шотландии. Он сообщил, что в курсе заражений среди участников саммита, однако не уточнил, сколько конкретно человек заболело.

Шарма уверяет, что каждый участник саммита подвергается ежедневной строгой самопроверке - все члены делегаций носят маски и соблюдают дистанцию. Кроме того, уборка комнат отелей проводится постоянно, что уменьшает вероятность инфицирования.