На саммите COP26 прокомментировали случаи COVID-19 среди делегаций
Председатель климатического саммита COP26 Алок Шарма прокомментировал случаи заражения коронавирусом среди участников делегаций. Как известно, COVID-19 в среду подтвердили у мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Он отметил, что уровень заражения в "голубой зоне" - где собираются переговорщики, наблюдатели, члены НПО и журналисты - значительно ниже, чем в целом в Шотландии. Он сообщил, что в курсе заражений среди участников саммита, однако не уточнил, сколько конкретно человек заболело.
Шарма уверяет, что каждый участник саммита подвергается ежедневной строгой самопроверке - все члены делегаций носят маски и соблюдают дистанцию. Кроме того, уборка комнат отелей проводится постоянно, что уменьшает вероятность инфицирования.
"С самого начала мне было ясно, что на этом мероприятии должна быть обеспечена безопасность не только для участников, но и для жителей Глазго. В целом, я думаю, у нас все неплохо", - сказал он.
Напомним, что у мэра Лос-Анджелеса подтвердили коронавирус во время пребывания на саммите по климате. Он вакцинирован и легко справляется с болезнью, но вынужден находиться на изоляции в отеле.