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У помічника Байдена підтвердили COVID-19 в Глазго, - ЗМІ

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США, П'ятниця 05 листопада 2021 05:15
У помічника Байдена підтвердили COVID-19 в Глазго, - ЗМІ Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Помічник президента США Джо Байдена отримав позитивний тест на COVID-19. Він супроводжував президента США під час поїздок по Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили виданню, що помічник Білого дому минулого тижня отримав позитивний результат на коронавірусну інфекцію. Це сталося, коли Байден відвідав саміт COP26 з клімату в Глазго. Він і ще кілька співробітників адміністрації Байдена залишилися в Шотландії через побоювання з приводу передачі інфекції.

Видання не називає імені помічника президента США, але відомо, що він входить до складу Ради національної безпеки.

Зараз чиновник знаходиться в Шотландії на карантині та очікує повторного тесту ПЛР. Вважають, що помічник не мав тісних контактів з президентом.

Також відомо, що у співробітників, які контактували з помічником президента, негативний результат на коронавірус.

Нагадаємо, що мер Лос-Анджелеса також захворів на коронавірус в Глазго. Зараз він на ізоляції.

Також повідомлялося, що у Глазго прокоментували випадки захворюваності коронавірусом серед учасників. Там повідомили, що правила безпеки дотримуються.

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