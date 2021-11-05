У помічника Байдена підтвердили COVID-19 в Глазго, - ЗМІ

Помічник президента США Джо Байдена отримав позитивний тест на COVID-19 . Він супроводжував президента США під час поїздок по Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили виданню, що помічник Білого дому минулого тижня отримав позитивний результат на коронавірусну інфекцію. Це сталося, коли Байден відвідав саміт COP26 з клімату в Глазго. Він і ще кілька співробітників адміністрації Байдена залишилися в Шотландії через побоювання з приводу передачі інфекції.

Видання не називає імені помічника президента США, але відомо, що він входить до складу Ради національної безпеки.

Зараз чиновник знаходиться в Шотландії на карантині та очікує повторного тесту ПЛР. Вважають, що помічник не мав тісних контактів з президентом.

Також відомо, що у співробітників, які контактували з помічником президента, негативний результат на коронавірус.