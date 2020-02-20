Помічниця Трампа з національної безпеки йде з Білого дому

Фото: Білий дім (wikipedia.org)

Вікторія Коутс працювала помічником Трампа з моменту його вступу на посаду президента

Одна із найстаріших помічниць президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Вікторія Коутс залишає Білий дім. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що з понеділка 24 лютого вона буде працювати радником у міністерстві енергетики США.

Коутс працювала помічником Трампа з моменту його вступу на посаду президента і була ключовим гравцем в обговореннях ситуацій в Ірані та Близькому Сході.

Її перехід пов'язаний з тим, що новий радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн змінює структуру апарату Ради національної безпеки, скорочуючи кількість співробітників. Коутс працювала заступником Джона Болтона - попереднього радника Трампа.

За словами О'Браєна, Коутс зіграла важливу роль в реалізації близькосхідної політики Трампа.

"Незважаючи на те, що мені сумно втрачати важливого члена нашої команди, Вікторія стане великим активом для секретаря Бруллетта, оскільки вона виконує пріоритети президента у сфері енергетичної безпеки", - сказав чиновник.

Нагадаємо, вчора подав у відставку заступник міністра оборони США з питань політики Джон Рід. Чиновник не підтримував окремі підходи Білого дому, зокрема, у питаннях України та Афганістану,