Помощник Пенса назвала неуместным звонок Трампа в Украину

Телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским был "необычным и неуместным". Об этом заявила Дженнифер Уильямс, помощница по внешней политике вице-президента Майка Пенса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Уильямс слушала разговор между президентами 25 июля. В Конгрессе во время дачи показаний в рамках расследования по вопросу об импичменте она заявила, что требование Трампа о том, чтобы Украина проводила расследование по политическим мотивам показалось ей "необычным и неуместным".

В субботу Палата представителей также опубликовала стенограмму ранее закрытых показаний Тима Моррисона, помощника Белого дома в Совете национальной безопасности, который сосредоточился на политике Европы и России.

Как и Уильямс, Моррисон сказал законодателям, что он обеспокоен высказываниями Трампа президенту Украины Зеленскому. Уильямс и Моррисон должны публично дать показания на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что на закрытой встрече с конгрессменами сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс заявил, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.

Напомним, Трамп во время беседы 25 июля пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.