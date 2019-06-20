Помощник Хацкевича в "Динамо" перешел в тренерский штаб "Рубина"

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича испанец Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Специалист уже работал в "Рубине" с 2012 по 2017 годы в качестве тренера-методиста академии.

Докампо присоединился к тренерскому штабу Хацкевича в "Динамо" летом 2018 года. Ранее испанец работал с наставником киевлян в сборной Беларуси. А начал он тренерскую карьеру в академии "Атлетика" из Бильбао, где проработал 5 лет. Также он тренировал "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия).

Отметим, что на прошлой неделе в "Рубин" перешел защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко.

Напомним, прошлым летом испанский специалист Рауль Рианчо, который работал помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и наставника Сергея Реброва в киевском "Динамо", вошел в тренерский штаб московского "Спартака".