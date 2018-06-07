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Экс-помощник Реброва и Шевченко вошел в тренерский штаб "Спартака"

НовостиСпорт    07.06.2018 - 16:17
Фото: Рауль Рианчо (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Рауль Рианчо (fcdynamo.kiev.ua)

Испанский тренер будет помогать Массимо Каррере

Оставивший накануне пост помощника главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко испанский специалист Рауль Рианчо будет работать в московском "Спартаке". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Также клуб заключил заключил соглашение с испанским тренером Висенте Гомесом. Трудовой договор со специалистами рассчитан на сезон  - до 31 мая 2019 года.

Рауль Рианчо работал в тренерском штабе сборной Украины с приходом Шевченко летом 2016 года. До этого он два года был помощником главного тренера Сергея Реброва в киевском "Динамо".

Гомес в прошедшем сезоне помогал Сергею Реброву в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Он также был ассистентом наставника в киевском "Динамо" (2014-2017).

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Теги публикации: Сборная Украины, Спартак, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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