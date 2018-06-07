Экс-помощник Реброва и Шевченко вошел в тренерский штаб "Спартака"

Испанский тренер будет помогать Массимо Каррере

Оставивший накануне пост помощника главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко испанский специалист Рауль Рианчо будет работать в московском "Спартаке". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Также клуб заключил заключил соглашение с испанским тренером Висенте Гомесом. Трудовой договор со специалистами рассчитан на сезон - до 31 мая 2019 года.

Рауль Рианчо и Висенте Гомес вошли в тренерский штаб #Спартак’а



Испанские специалисты будут помогать Массимо Каррере. Трудовой договор рассчитан на сезон — до 31 мая 2019 года.



Подробнее https://t.co/FOyKUxG4yG#Spartak pic.twitter.com/aTBEL6IkTg — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 7, 2018

Рауль Рианчо работал в тренерском штабе сборной Украины с приходом Шевченко летом 2016 года. До этого он два года был помощником главного тренера Сергея Реброва в киевском "Динамо".

Гомес в прошедшем сезоне помогал Сергею Реброву в клубе "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Он также был ассистентом наставника в киевском "Динамо" (2014-2017).