Помощник Гвардиолы в "Манчестер Сити" возглавил "Арсенал"

Фото: Микель Артета (mancity.com)

Испанский специалист в бытность игроком защищал цвета лондонского клуба

Помощник главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Микель Артета назначен наставником лондонского "Арсенала". Об этом сообщается на сайте "канониров".

37-летний специалист заключил контракт на 3,5 года.

О назначении должны были объявить еще вчера на специальной пресс-конференции. Однако она была отложена из-за трений между клубами. По сообщениям СМИ, сделка задержалась из-за требований компенсации со стороны "Манчестер Сити" в размере 2,3 млн евро - такая сумма прописана в соглашении с "горожанами".

Артета был игроком "Арсенала" с 2011 по 2016 год. Он выиграл с командой тогда еще Арсена Венгера два Кубка Англии и два Суперкубка.

После завершения карьеры Микель вошел в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоевывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.

По ходу нынешнего сезона "Арсенал" уволил испанского тренера Унаи Эмери, после чего командой временно руководил Фредди Юнгберг.