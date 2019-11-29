Главный тренер "Арсенала" Эмери отправлен в отставку

Фото: Унаи Эмери (arsenal.com)

Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" уволил испанца Унаи Эмери с должности главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

Специалист покинул команду вместе со своим штабом.

Наставник был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов его подопечных. Накануне лондонцы проиграли "Айнтрахту" (1:2) в матче 5 тура группового этапа Лиги Европы, доведя серию без побед в семи поединков. Это худший результат за 27 лет. Команда не имела подобной серии за 22 года (в 1996-2018 годах), которую провела под руководством Арсена Венгера.

Также сообщается, что функции исполняющего обязанности главного тренера берет на себя швед Фредрик Люнгберг, который входил в тренерский штаб Эмери с июня этого года.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба начало рассматривать кандидатов на замену Унаи Эмери. В расширенном списке оказались бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, ассистент Хосепа Гвардьолы Микель Артета и недавно уволенный из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Эмери возглавил "Арсенал" весной 2018 года. В сезоне-2018/19 он вывел команду в финал Лиги Европы, где "канониры" уступили "Челси" (1:4).

В нынешнем сезоне лондонцы после 13 туров АПЛ занимают 8 место в турнирной таблице, набрав 18 очков.