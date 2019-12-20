Помічник Гвардіоли в "Манчестер Сіті" очолив "Арсенал"

Фото: Мікель Артета (mancity.com)

Іспанський фахівець під час перебування гравцем захищав кольори лондонського клубу

Помічник головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли Мікель Артета призначений наставником лондонського "Арсеналу". Про це повідомляється на сайті "канонірів".

37-річний фахівець уклав контракт на 3,5 року.

Про призначення повинні були оголосити ще вчора на спеціальній прес-конференції. Однак вона була відкладена через тертя між клубами. За повідомленнями ЗМІ, угода затрималася через вимоги компенсації з боку "Манчестер Сіті" в розмірі 2,3 млн євро - така сума прописана в угоді з "городянами".

Артета був гравцем "Арсеналу" з 2011 по 2016 рік. Він виграв з командою тоді ще Арсена Венгера два Кубка Англії і два Суперкубка.

Після завершення кар'єри Мікель увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті". З того часу "городяни" двічі ставали чемпіонами Англії, стільки ж разів завойовували Кубок ліги і Суперкубок країни. Також один раз їм підкорився Кубок Англії.

По ходу нинішнього сезону "Арсенал" звільнив іспанського тренера Унаї Емері, після чого командою тимчасово керував Фредді Юнгберг.