Помощник госсекретаря США проведет консультации с НАТО по ситуации на границе Украины
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карин Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО относительно наращивания российских войск на границе Украины. Встреча пройдет 16 декабря в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.
"Донфрид проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе 16 декабря для выработки скоординированного подхода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Беседа состоялась 15 декабря
В ходе разговора Салливан подтвердил озабоченность США наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит координировать свои действия с европейскими партнерами.
"Мы стремимся решать стратегические вопросы безопасности с помощью дипломатии", - отмечается в релизе.
Напомним, Донфрид 15 декабря в Москве встретилась с представителями российского МИДа и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Одной из главных тем переговоров стали минские соглашения с учетом позиции США по Донбассу.
Отметим, Донфрид после визита в Москву поделится предложениями России по европейской безопасности.