Помічник держсекретаря США проведе консультації з НАТО щодо ситуації на кордоні України
Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карін Донфрід проведе консультації з союзниками по НАТО щодо нарощування російських військ на кордоні України. Зустріч пройде 16 грудня в Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.
"Донфрід проконсультується з союзниками по НАТО в Брюсселі 16 грудня для вироблення скоординованого підходу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим. Бесіда відбулася 15 грудня
В ході розмови Салліван підтвердив заклопотаність США нарощуванням військової присутності Росії на кордоні з Україною. Він також підкреслив, що Вашингтон продовжить координувати свої дії з європейськими партнерами.
"Ми прагнемо вирішувати стратегічні питання безпеки за допомогою дипломатії", - наголошується в релізі.
Нагадавши, Донфрід 15 грудня в Москві зустрілася з представниками російського МЗС і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.
Однією з головних тем переговорів стали Мінські угоди з урахуванням позиції США щодо Донбасу.
Відзначити, Донфрід після візиту до Москви поділиться пропозиціями Росії щодо європейської безпеки.