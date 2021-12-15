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Помічник держсекретаря США проведе консультації з НАТО щодо ситуації на кордоні України

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Вашингтон, Середа 15 грудня 2021 21:54
Помічник держсекретаря США проведе консультації з НАТО щодо ситуації на кордоні України Фото: помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід (twitter.com/PrensaLatina_cu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карін Донфрід проведе консультації з союзниками по НАТО щодо нарощування російських військ на кордоні України. Зустріч пройде 16 грудня в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Донфрід проконсультується з союзниками по НАТО в Брюсселі 16 грудня для вироблення скоординованого підходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим. Бесіда відбулася 15 грудня

В ході розмови Салліван підтвердив заклопотаність США нарощуванням військової присутності Росії на кордоні з Україною. Він також підкреслив, що Вашингтон продовжить координувати свої дії з європейськими партнерами.

"Ми прагнемо вирішувати стратегічні питання безпеки за допомогою дипломатії", - наголошується в релізі.

Нагадавши, Донфрід 15 грудня в Москві зустрілася з представниками російського МЗС і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Однією з головних тем переговорів стали Мінські угоди з урахуванням позиції США щодо Донбасу.

Відзначити, Донфрід після візиту до Москви поділиться пропозиціями Росії щодо європейської безпеки.

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