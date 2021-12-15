Помощник Госсекретаря США продолжит контакты по вопросу Донбасса, - росСМИ

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид провели переговоры. Они договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских договоренностей с учетом позиции США по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

Источник издания сообщил, что речь идет о позиции США по предоставлению Донбассу особого статуса. Встреча Козака и Донфрид продолжалась больше двух часов.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учетом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта", - сказал источник.

До встречи с Козаком помощника госсекретаря пообщалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.