Помощник Госсекретаря США продолжит контакты по вопросу Донбасса, - росСМИ

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид провели переговоры. Они договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских договоренностей с учетом позиции США по Донбассу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Источник издания сообщил, что речь идет о позиции США по предоставлению Донбассу особого статуса. Встреча Козака и Донфрид продолжалась больше двух часов.
"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учетом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта", - сказал источник.
До встречи с Козаком помощника госсекретаря пообщалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
Напомним, Россия передала помощнику госсекретаря США предложения по гарантиям безопасности.
Ранее агенство Associated Press писало, что США якобы могут давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу.