Помічник держсекретаря США продовжить контакти з питання Донбасу, - росЗМІ

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак і помічник держсекретаря США Карен Донфрід провели переговори. Вони домовилися продовжити взаємодію з імплементації Мінських домовленостей з урахуванням позиції США щодо Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

Джерело видання повідомило, що мова йде про позицію США з надання Донбасу особливого статусу. Зустріч Козака і Донфрід тривала більше двох годин.

"Сторони домовилися продовжити взаємодію з імплементації Мінських угод з урахуванням заявленої президентом США Джо Байденом на Женевському саміті позиції про необхідність обов'язкового надання Донбасу особливого статусу для завершення конфлікту", - сказало джерело.

До зустрічі з Козаком помічника держсекретаря поспілкувалася із заступником голови МЗС РФ Сергієм Рябковим.