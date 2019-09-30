Помощник госсекретаря США посетит Украину

Помощник государственного секретаря Соединненых Штатов Америки Майка Помпео Дениз Натали до 5 октября посетит Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента.

Как сообщается, Натали в ходе визита встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

"Помощник госсекретаря Дениз Натали из Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации посетит Варшаву и Краков (Польша) и Киев (Украина) с 30 сентября по 5 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве Натали проведет встречу с Колядой, а также со специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) и неправительственными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что именно администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставила военную помощь Украине. Также он отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующими, на 100% законными и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны выделяют недостаточно денег Украине по сравнению с США.