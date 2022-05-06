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Помощь для Украины: Зеленский призвал присоединиться к глобальной инициативе United24

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Киев, Пятница 06 мая 2022 00:36
Помощь для Украины: Зеленский призвал присоединиться к глобальной инициативе United24 Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Украинского государства.

Ее главная цель - увеличить объем пожертвований для Украины.

"И я приглашаю вас присоединиться к этой инициативе! Начальная составляющая - это одноименная платформа для сбора средств для поддержки нашей борьбы. United24. Буквально несколько кликов - и каждый человек может приобщиться к тому направлению, которое считает наиболее полезным именно сейчас и для себя", - заявил президент.

Напомним, Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном web-портал для сбора пожертвований на поддержку Украины United24. Создание и введение в эксплуатацию портала поручено Министерству цифровой трансформации.

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