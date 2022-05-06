Помощь для Украины: Зеленский призвал присоединиться к глобальной инициативе United24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске глобальной инициативы United24 для помощи Украине. Ее первой составляющей стала одноименная платформа для сбора пожертвований со всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Украинского государства.

Ее главная цель - увеличить объем пожертвований для Украины. "И я приглашаю вас присоединиться к этой инициативе! Начальная составляющая - это одноименная платформа для сбора средств для поддержки нашей борьбы. United24. Буквально несколько кликов - и каждый человек может приобщиться к тому направлению, которое считает наиболее полезным именно сейчас и для себя", - заявил президент.