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Помощь США для Украины будет акцентирована на флот, - Ельченко

Новости » Общество     17.01.2020 - 05:40
Помощь США для Украины будет акцентирована на флот, - Ельченко
Фото: Владимир Ельченко (un.org)

Помощь поступит в феврале, а общая сумма в этом году может составить около 700 млн долларов

Соединенные Штаты в феврале начнут финансировать уже одобренную оборонную помощь Украине в феврале с акцентом на укрепление украинского флота. Об этом сказал посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет "Укринформ".

По словам посла, Минобороны США предоставит Украине 250 миллионов долларов в этом году в рамках уже утвержденной помощи, тогда как при определенных условиях будет выделено еще 50 миллионов долларов.

"Основным приоритетом, который был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США, является укрепление Военно-морских Украины. Существует такой термин, как москитный флот, то есть скоростные катера, которых у наших военных нет в Черном и Азовском море", - сказал Ельченко.

Он уточнил, что в прошлом году США передали Украине два патрульных катера класса Island. Ожидается, что в этом году будут переданы еще три лодки.

Кроме того, Государственный департамент США выделил 448 миллионов долларов на экономическую помощь, из которых 115 миллионов будут направлены на обеспечение безопасности.

"Таким образом, в этом году общая помощь США составит 698 миллионов долларов", - сказал Ельченко.

Он подитожил, что Штаты выделили 1,6 миллиарда долларов в виде помощи для обеспечения безопасности украинской стороне с начала российской агрессии против Украины.

"Это составляет 92% всей помощи, получаемой Украиной от всех стран мира", - сказал дипломат, подчеркнув, что Украина получила наибольшую поддержку в сфере безопасности и обороны именно от Соединенных Штатов.

Кроме того, Ельченко напомнил, что Украина за свой счет приобрела у США еще одну партию ракетных комплексов Javelin.

Напомним, президент США Дональд Трамп на праздновании Нового года призвал лидеров Германии и Франции, а также НАТО больше помогать Украине.

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