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Допомога США для України буде акцентована на флот, - Єльченко

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 05:40
Допомога США для України буде акцентована на флот, - Єльченко
Фото: Володимир Єльченко (un.org)

Допомога надійде в лютому, а загальна сума в цьому році може скласти близько 700 млн доларів

Сполучені Штати в лютому почнуть фінансувати вже схвалену оборонну допомогу Україні з акцентом на зміцнення українського флоту. Про це сказав посол України в США Володимир Єльченко, пише "Укрінформ".

За словами посла, Міноборони США надасть Україні 250 мільйонів доларів у цьому році в рамках вже затвердженої допомоги, тоді як при певних умовах буде виділено ще 50 мільйонів доларів.

"Основним пріоритетом, який був визначений у ході двосторонніх консультацій між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США, є зміцнення Військово-морських Сил України. Існує такий термін, як москітний флот, то є швидкісні катери, яких у наших військових немає в Чорному та Азовському морі", - сказав Єльченко.

Він уточнив, що в минулому році США передали Україні два патрульних катери класу Island. Очікується, що в цьому році будуть передані ще три човни.

Крім того, Державний департамент США виділив 448 мільйонів доларів на економічну допомогу, з яких 115 мільйонів будуть спрямовані на забезпечення безпеки.

"Таким чином, у цьому році загальна допомога США складе 698 мільйонів доларів", - сказав Єльченко.

Він підсумував, що Штати виділили 1,6 мільярда доларів у вигляді допомоги для забезпечення безпеки українській стороні з початку російської агресії проти України.

"Це становить 92% всієї допомоги, одержуваної Україною від всіх країн світу", - сказав дипломат, підкресливши, що Україна отримала найбільшу підтримку у сфері безпеки та оборони саме від Сполучених Штатів.

Крім того, Єльченко нагадав, що Україна за свій рахунок придбала у США ще одну партію ракетних комплексів Javelin.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на святкуванні Нового року закликав лідерів Німеччини і Франції, а також НАТО більше допомагати Україні.

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