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Помощь США и ЕС стабилизирует золотовалютные резервы Украины, - S&P

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Украина, Суббота 20 августа 2022 14:06
Помощь США и ЕС стабилизирует золотовалютные резервы Украины, - S&P Фото: агентство S&P Global Ratings ожидает стабилизации резервов Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что в ближайшие месяцы продолжится выделение донорских средств в Украине, в первую очередь из США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

"Помимо удовлетворения потребностей бюджета, этот приток также должен помочь стабилизировать золотовалютные резервы Украины", - говорится в сообщении.

В S&P напомнили, что резервы Украины резервы уменьшились на 20% с февраля по июль 2022 года до 22,4 млрд долларов

"Мы также понимаем, что правительство рассматривает новый механизм финансирования и политики МВФ. Хотя сроки и детали новой программы еще предстоит выяснить, в случае ее утверждения она может еще больше ослабить давление на государственное финансирование и поддержать доверие и макроэкономическую стабильность", - добавили аналитики агентства.

Как отметили в S&P, серьезное потрясение экономики и налоговой базы, связанное с войной, в сочетании с увеличением чрезвычайных расходов и расходов на оборону значительно подорвало финансовое положение правительства. Власти оценивают возникающие в результате валовые потребности в финансировании примерно в 5 млрд долларов (или 2,5% довоенного ВВП) в месяц. По прогнозам агентства, дефицит бюджета в 2022 году составит не менее 20% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта.

Учитывая ограниченный доступ к рынкам капитала, правительство Украины сосредоточило внимание на привлечении финансовой поддержки доноров. Из 30 млрд долларов финансовой помощи, обещанной международным сообществом с начала войны, было освоено около 45%. "Почти половина потребностей в государственном финансировании была покрыта за счет внутренней эмиссии, в основном закупленной Национальным банком Украины (НБУ), что усилило и без того высокое инфляционное и курсовое давление", - говорится в сообщении.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару, что будет оказывать влияние на цены.

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