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Помощь при рождении ребенка: как получить и какой размер выплат

Автор: Мария Кучерявец

Финансовая помощь от государства при рождении ребенка в Украине предоставляется одному из родителей или опекунов, с которым проживает малыш. На получение выплат заявку можно подать обратившись в соответствующие структуры очно или онлайн.

О том, как получить помощь при рождении ребенка - в материале РБК-Украина.

Когда обращаться

Документы подаются лично, не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае пропуска указанного периода, право на получение пособия теряется.

Кому назначается помощь

Помощь при рождении ребенка назначается одному из родителей ребенка (опекуну), который постоянно проживает вместе с ребенком.

Размер пособия

Размер пособия при рождении ребенка фиксированный и одинаковый для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье).

Размер этой помощи составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев по 860 гривен каждый месяц.

Как получить помощь

1. В орган социальной защиты или Центра предоставления административных услуг по месту жительства необходимо представить следующие документы:

  • заявление одного из родителей
  • паспорт или документ, удостоверяющий личность
  • идентификационный код
  • справку о регистрации места жительства (если у вас ID-карта)
  • свидетельство о рождении ребенка
  • лицевой банковский счет для социальных выплат
  • опекунам - решение суда об установлении опеки
  • документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины)

2. Стоит знать, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

Подать заявку онлайн

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.

3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Напомним, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.

Отметим, в Украине могут увеличить выплаты из госбюджета при рождении ребенка.

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Министерство социальной политикивыплаты на ребенка