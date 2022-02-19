Помощь при рождении ребенка: как получить и какой размер выплат

Когда обращаться

Документы подаются лично, не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае пропуска указанного периода, право на получение пособия теряется.

Кому назначается помощь

Помощь при рождении ребенка назначается одному из родителей ребенка (опекуну), который постоянно проживает вместе с ребенком.

Размер пособия

Размер пособия при рождении ребенка фиксированный и одинаковый для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье).

Размер этой помощи составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев по 860 гривен каждый месяц.