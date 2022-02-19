Допомога при народженні дитини: як отримати і який розмір виплат

Фінансова допомога від держави при народженні дитини в Україні надається одному з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. На отримання виплат заявку можна подати звернувшись до відповідних структур очно або онлайн.
Про те, як отримати допомогу при народженні дитини - в матеріалі РБК-Україна.
Документи подаються особисто, не пізніше 12 місяців з дня народження дитини. У разі пропуску зазначеного періоду, право на отримання допомоги втрачається.
Допомога при народженні дитини призначається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом із дитиною.
Розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім’ї).
Розмір цієї допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в сумі 10 320 гривень, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців - по 860 гривень кожного місяця.
1. До органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання необхідно подати такі документи:
2. Варто знати, що термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.
Подати заявку онлайн
1. Зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.
2. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис.
3. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.
4. Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).
Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини у сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.
Зазначимо, в Україні можуть збільшити виплати з держбюджету при народженні дитини.